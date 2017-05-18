На железнодорожном форуме сообщили об отмене поездов в Россию ради ЕС

На российском форуме Rail-club.ru, посвященном железным дорогам, появилась сообщение о скорой отмене Украиной пассажирского сообщения с РФ.

Пользователь wsa-7 сообщил, что 17 мая он «разговаривал с человеком, работающем в УЗ [Украинские железные дороги]. С 1 июля кардинально меняется направление пассажирских перевозок. Практически отменяются все оставшиеся поезда в сообщении с Россией и назначаются множество поездов в сообщении со странами ЕС».

На это обратили внимание, в частности, российские телеканалы «Пятый», РЕН ТВ и «Звезда».

В свою очередь, в РЖД сообщили, что не получали уведомление от Украины о прекращении пассажирского сообщения.

«Мы такого официального документа не получали», — сказал первый вице-президент компании Анатолий Краснощёк (цитата ТАСС).

При этом гендиректор «Федеральной грузовой компании» (дочернее общество РЖД, против которого украинские власти ввели санкции) Алексей Тайчер сообщил, что компания в течение двух недель вывезет свои вагоны из Украины.

«По факту завершения этих операций мы прекратим деятельность на территории Украины. Вывод вагонов начался, когда мы узнали о том, что Украина ввела санкции», — сказал он.