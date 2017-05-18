В Чечне при разминировании полей погибли два сапера

При разминировании сельхозугодий в Шатойском районе Чечни погибли два сапера-контрактника, еще один получил ранения, цитирует РИА Новости пресс-службу Южного военного округа Минобороны.

Взрыв прогремел днем 17 мая. Взорвался боеприпас, обнаруженный саперами группы разминирования.

Раненый военнослужащий доставлен в военный госпиталь, где ему, по информацмм Минобороны, оказывается вся необходимая медицинская помощь.

На месте происшествия работает ведомственная комиссия.