18 мая 2017, 18:33
В Чечне при разминировании полей погибли два сапера
При разминировании сельхозугодий в Шатойском районе Чечни погибли два сапера-контрактника, еще один получил ранения, цитирует РИА Новости пресс-службу Южного военного округа Минобороны.
Взрыв прогремел днем 17 мая. Взорвался боеприпас, обнаруженный саперами группы разминирования.
Раненый военнослужащий доставлен в военный госпиталь, где ему, по информацмм Минобороны, оказывается вся необходимая медицинская помощь.
На месте происшествия работает ведомственная комиссия.
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