Сборная России вышла в полуфинал ЧМ-2017 по хоккею

Сборная России по хоккею вышла в полуфинал чемпионата мира, который проходит в эти дни в Кельне и Париже.

В четвертьфинальном матче российские хоккеисты победили сборную Чехии со счетом 3:0. Отличились Дмитрий Орлов (9-я минута), Никита Кучеров (14-я минута), Артемий Панарин (54-я минута).

В полуфинале сборную России ждет встреча с победителем матча Канада – Германия. Вторую пару полуфиналистов составят сборная Финляндии и победитель матча Швеция – Швейцария.

Напомним, канадцы – действующие чемпионы мира. Россия на чемпионате мира 2016 года завоевала бронзовые медали.