СМИ рассказали о решении кабмина привлечь к приватизации «Совкомфлота» мелких инвесторов

Правительство России намерено в июне 2017 года продать мелким инвесторам часть госпакета «Совкомфлота» — одного из крупнейших в стране морских перевозчиков, который специализируется в том числе на транспортировке нефти и нефтепродуктов, сообщает Reuters.

По данным агентства, российские власти хотят привлечь именно мелких инвесторов, а не стратегического покупателя, «который может поставить под угрозу контроль Москвы над группой».

«Стратегический инвестор однажды начнет просить о праве на участие в управлении. Это не то, что нужно "Совкомфлоту"», – сообщил агентству источник в правительстве (цитата по Republic) .

Источники Reuters отказались назвать потенциальных претендентов, но сообщили, что правительство планирует привлечь как можно больше инвесторов, в том числе иностранцев.

Напомним, что предложения по плану приватизации долей в госпредприятиях на 2017-2019 годы Минэкономразвития России внесло в правительство еще в январе 2017 года. Глава ведомства Максим Орешкин сообщил тогда, что первым активом в списке на приватизацию, по его словам, является 25% минус 1 акция «Совкомфлота» (сейчас государству принадлежит 100% акций «Совкомфлота»). Акции планировалось продать на Московской бирже. За продажу пакета правительство планирует получить около 30 млрд рублей. Еще год назад считалось, что пакет будет стоить 24 млрд.

В конце апреля глава Минэкономразвития заявлял, что структура сделки по приватизации «Совкомфлота» уже готова и предусматривает направление части средств на развитие компании. В свою очередь замминистра финансов Алексей Моисеев заявлял, что Минфин выступает против направление части средств от приватизации на развитие компании и все деньги должны поступить в бюджет.