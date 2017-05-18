Рубен Татулян опроверг задержание в Карловых Варах

Российский бизнесмен армянского происхождения Рубен Татулян, о задержании которого писали некоторые СМИ, находится на свободе, сообщает Panorama.am. В излагаемом изданием интервью, данном Рубеном Татуляном армяноязычному изданию Tert.am бизнесмен сообщил, что распространенные сведения, якобы был задержан во время коронации «воров в законе», не соответствуют действительности.



«Мой адвокат уже нанес визит в полицию и заручился письменным документом за подписью начальника полиции о том, что г-н Татулян не привлекался, не задерживался, и к нему никаких претензий правоохранительные органы в Карловых Варах не имели», – цитирует Panorama.am Рубена Татуляна.



Бизнесмен подчеркнул, что распространение данной недостоверной информации, по-видимому, является частью заказной информационной кампании, инспирированной против него недобросовестными конкурентами. «В рамках этой клеветнической кампании ряд маргинальных сайтов и безответственных СМИ, распространяет подобную чушь, не имеющую ничего общего с действительностью, опровергаемую фактами и документами», – сказал Татулян.

По словам бизнесмена, действительности не соответствуют также сообщения о том, что он в аэропорту города Сочи на своей машине с дипломатическими номерами «снес шлагбаум» и его задержали с Захаром Калашовым (Шакро Молодой). Насчет этих сведений, по его словам, также имеются судебные решения, соответствующие документы, в которых не было ни факта привлечения, ни задержания.

«Не было подобного инцидента, не было никаких сломанных шлагбаумов… Соответственно, это дезинформация, которая явно нужна каким-то коммерческим структурам, которые вот такую чушь заказывают за деньги и печатают на сайтах, к сожалению, которые не находятся ни на территории Армении, ни РФ. Это те сайты, которые находятся где-то в Европе или еще где-то в мире, которые соответственным решением судов невозможно заблокировать», – подчеркнул Рубен Татулян.

На вопрос, кто таким образом хочет ему навредить, он ответил: «Я являюсь тем, кто я есть. У меня имеются большие предприятия, у меня тысячи сотрудников, я обеспечиваю рабочие места, помогаю многим людям и создавал я все это сам без чьей-либо помощи. Вам известно, что я являюсь помощником депутата Госдумы РФ Александра Карелина, президентом Федерации по спортивной борьбе в Сочи... Наверное, из зависти, может, из-за окончания моей фамилии, может то, что мое слово весомо, люди уважают… Я могу только догадываться… Знаете, что получается, мы ищем иголку в стоге сена. Мы все равно когда-то найдем… Я считаю, что коммерческая составляющая во всем этом, однозначно, есть, соответственно, где-то какие-то недоброжелатели это финансируют. На сегодняшний день и программа снята, и материал с сайта, поскольку я прислал бумаги официальные, все это снято… Но жалко, что такая дезинформация проходит через журналистов, которые работают за деньги».

Что касается публикаций, в которых имя Рубена Татуляна связывают с премьер-министром Армении Кареном Карапетяном, то бизнесмен сказал: «Я могу только одно сказать, я очень сильно уважаю этого человека, считаю его очень порядочным человеком. Хочу, чтобы в Армении было только процветание, поднимался бизнес, и я уверен, что этот человек сможет сделать это, он хочет работать, хочет, чтобы Армения только процветала, развивалась. Я как армянин по происхождению – только сторонник этого, и хочу, чтобы в Армении все процветало и менялось к лучшему».

В качестве подтверждения приведенных сведений издание публикует отсканированные документы (см. ниже).