Суд назначил реальный срок участнику антикоррупционного митинга

Тверской суд Москвы вынес приговор актеру Юрию Кулию, который 26 марта вышел на антикоррупционный митинг «Он вам не Димон».

Как сообщает «Медиазона», актера приговорили к 8 месяцам в колонии-поселении за то, что во время митинга он схватил нацгвардейца за руку, причинив тому «физическую боль».

Кулий признал свою вину, его дело рассматривалось в особом порядке — без изучения доказательств и допроса свидетелей.

Кулий стал первым участником несогласованных акций 26 марта, кто был приговорен к реальному сроку заключения.