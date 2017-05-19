США нанесли авиаудар по поддерживающим Асада ополченцам

ВВС США нанесли авиаудар по сирийским проправительственным силам, сообщает Reuters.

По утверждению представителей объединенного командования операции «Непоколебимая решимость» под руководством США, американская сторона была вынуждена прибегнуть к такой мере, поскольку ополченцы создавали «угрозу для США и их союзников»: они якобы вошли в так называемую бесконфликтную зону, не запросив надлежащим образом разрешение.

Официальный представитель Центрального командования США (CENTCOM) Джош Джейкс допустил наличие жертв удара, однако отметил, что «полной оценки потерь» со стороны сирийских военных в результате удара «на данный момент» у него нет.

Глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что США «будут защищать свои войска» и при необходимости действовать «в обороне», однако «усиливать нашу роль в сирийской гражданской войне» США не намерены.