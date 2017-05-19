Прокуратура Швеции направила в суд ходатайство об отмене ордера на арест Ассанжа

Шведская прокуратура заявила о прекращении предварительного расследования по обвинению основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа в изнасиловании. В суд направлено ходатайство об отмене ордера на его арест, сообщает РБК.

«Глава следствия Марианна Ню сегодня приняла решение прекратить предварительное расследование о подозрении в изнасиловании, фигурантом которого является Ассанж», — цитирует Reuters официальное заявление прокуратуры.

Решение шведской прокуратуры было принято через несколько дней после обращения адвоката основателя Wikileaks Рега Самуэльссона в Верховный суд Стокгольма, который заявил, что единственной причиной преследования Ассанжа является намерение властей США посадить разоблачителя.

​Летом 2010 года в Швеции началось следствие по заявлению двух женщин о сексуальных притязаниях Ассанжа в ходе его визита в Стокгольм. Ассанжа задержали в Лондоне 7 декабря того же года по запросу шведских правоохранительных органов, настаивавших на его выдаче, однако уже через несколько дней отпустили под залог. После этого Ассанж обратился в посольство Эквадора с просьбой о политическом убежище. Он опасался, что после ареста по делу об изнасиловании шведские власти могли экстрадировать его в США из-за его работы над WikiLeaks.

С 2012 года Ассанж не выходит из здания посольства Эквадора в Лондоне. В ноябре 2016 года он был допрошен представителем прокуратуры Эквадора в присутствии сотрудников шведской прокуратуры. Однако тогда суд в Швеции оставил в силе ордер на арест Ассанжа.