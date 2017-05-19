«Билайн» вслед за «Мегафоном» сообщил о проблемах со связью

В сети «Билайна», а также оператора Yota произошел сбой. Об этом сообщили в соцсетях компаниий, передает РИА Новости. Ранее о проблемах с телефонной сввязью заявил «Мегафон».

Вскоре оператор уточнил, что речь шла «только об одной базовой станции».

«У нас все работает в штатном режиме. Пост в Twitter-аккаунте компании касался одной базовой станции в одном из регионов и не имел отношения к новостям о массовом сбое на сети другого мобильного оператора», — сказали в пресс-службе «Билайна» агентству «Москва».

В свою очередь, в Yota заявили, что у них «возможны сложности с подключением к сети». «Мы уже активно работаем над исправлением ситуации и надеемся, что удастся устранить неполадки уже в ближайшее время», — сказали там.

Крупный сбой в «Мегафоне» произошел на прошлой неделе, когда по всему миру компьютеры атаковал вирус-вымогатель WannaCry. Зараженными оказались и некоторые рабочие компьютеры сотового оператора.