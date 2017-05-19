РФС условно дисквалифицировал тренера «Спартака»

Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера оштрафован на 30 тысяч рублей и условно дисквалифицирован на один матч до конца сезона. Такое решение контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (РФС) принял по итогам игры «Спартака» с грозненским «Тереком», сообщает «Чемпионат».

Игра проходила 17 мая и завершилась со счетом 3:0 в пользу «Спартака».

На 62-й и 88-й минутах матча Каррера покидал пределы технической зоны.

«Это уже пятое нарушение у тренера. Мы оштрафовали его на 30 тысяч рублей и дисквалифицировали на один матч условно и установили испытательный срок на шесть месяцев», — заявил глава контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц.