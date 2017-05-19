Украина планирует ввести заградительные пошлины на российский шоколад

Украинские власти планируют ввести заградительные пошлины на российский шоколад и другие продукты из России, содержащие какао. Об этом пишет «Европейская правда» со ссылкой на источник.

По словам собеседника издания, близкого к украинской межведомственной комиссии по международной торговле, на российские кондитерские изделия с какао планируется ввести пошлину в размере 31,33%. Эта пошлина будет действовать в течение пяти лет.

Соответствующее решение комиссии, по словам источника, в ближайшие дни будет опубликовано на сайте кабмина и вступит в силу.

С начала 2016 года на Украине действует эмбарго на ввоз в страну российского шоколада и кондитерских изделий. Срок действия запрета истекает в конце 2017 года.