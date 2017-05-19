Госдума приняла в первом чтении законопроект о лишении гражданства
Госдума одобрила в первом из трех чтений законопроект о лишении российского гражданства лиц, осужденных за терроризм и кстремизм, сообщается в карточке документа на сайте нижней палаты парламента.
Авторами инициативы выступили лидеры всех четырех думских фракций, а также депутат Ирина Яровая, председатель Госдумы Вячеслав Володин и другие.
Лишать гражданства предлагается тех, кому оно было когда-то предоставлено.
Законопроект устанавливает, что власти смогут аннулировать решение о принятии в гражданство за предоставление гражданином «ложных сведений».
Под этим термином законодатель понимает нарушение террористических или экстремистских статей УК РФ.
Доказательством предоставления заведомо ложных сведений при приеме в гражданство авторы документа считают вынесенный ему приговор по этим статьям.
При этом ст. 6 Конституции России гласит, что гражданство РФ «является единым и равным независимо от оснований приобретения».
«Гражданин Российской Федерации не может быть лишен своего гражданства или права изменить его», — сказано в основном законе.