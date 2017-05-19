Минэнерго Украины распорядилось конфисковывать уголь из Донбасса

Глава Минэнерго Украины Игорь Насалик поручил таможне конфисковать уголь, завозимый из неподконтрольных Киеву районов Донбасса, передает РИА Новости.

«Мы сделали уже кардинальный шаг министерства и направили в госфискальную службу и на энергетическую таможню обращение с просьбой при заходе угольной продукции на территорию Украины из зоны ОРДЛО (неподконтрольные Киеву территории Донбасса. — прим. ред.), чтобы эту продукцию конфисковали», — заявил министр, выступая в Раде.

В апреле 2017 года представитель президента в парламенте Ирина Луценко заявила, что Петр Порошенко на заседании Совета национальной безопасности и обороны намерен вынести вопрос о конфискации угля, добытого в самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Луценко отметила, что следующий вопрос, который Порошенко будет выносить на СНБО, — это «вопрос возможной конфискации угля, который сейчас с захваченных шахт на территориях отправляется в Россию, а оттуда под маркой якобы российского или другого угля будет продаваться на Украине».

В 2016 году официально антрацит на Украину поступал из двух стран — России и ЮАР. В России закупили 566,7 тысячи тонн угля на 45,8 миллиона долларов, в ЮАР — 366,6 тысячи тонн на 22,9 миллиона долларов. На фоне торговой блокады Донбасса по итогам первого квартала 2017 года Россия осталась крупнейшим поставщиком угля на Украину. Киев планирует заменить антрацит из Донбасса углем из Южной Африки.