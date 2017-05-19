19 мая 2017, 11:57
В Японии одобрили законопроект об отречении действующего императора
Правительство Японии одобрило законопроект, согласно которому император Акихито сможет передать престол старшему сыну принцу Нарухито. Об этом сообщает The Japan Times.
Теперь документ будет передан на утверждение в парламент, закон может быть принят в середине июня.
Отречение действующего императора станет в Японии первым за 200 лет.
В августе 2016 года император Акихито обратился к народу Японии, заявив, что хочет уйти на покой.
Сейчас императору 83 года. Принцу Нарухито 57 лет.
Церемония вступления на престол нового императора должна состояться 1 января 2019 года.
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