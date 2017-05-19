19 мая 2017, 17:59
Президент России назначил нового уполномоченного при ЕСПЧ
Президент России Владимир Путин своим указом назначил Михаила Гальперина уполномоченным страны при Европейском суде про правам человека (ЕСПЧ). Указ опубликован на портале правовой информации. Он вступает в силу 19 мая.
До этого Гальперин был заместителем министра юстиции России.
В марте Путин освободил от должности уполномоченного России при ЕСПЧ, замглавы Минюста Георгия Матюшкина.
О причинах кадрового решения не сообщалось. Матюшкин представлял российские власти в ЕСПЧ с 2008 года.
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