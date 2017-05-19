Антимонопольщики лишились телефона и интернета из-за сбоя

В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России отключилась сотовая связь и интернет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«В ФАС России произошел временный сбой в работе телефонов и сети интернет. Ведутся работы по восстановлению связи. Приносим извинения за доставленное неудобство», — говорится в пресс-релизе антимонопольщиков.

Ранее сегодня о неполадках со связью сообщили «Мегафон», «Билайн» (вскоре заявили об устранении проблем) и Yota.

«Мегафон» призвал своих пользователей звонить через мессенджеры — мобильный интернет остался доступен для абонентов сети.

На прошлой неделе «Мегафон», РЖД, Следственный комитет, МВД оказались атакованы вирусом-вымогателем WannaCry. В результате произошли сбои в работе сотового оператора и интернет-сервисов железных дорог.

Также, как сообщает сегодня Банк России, было зафиксировано несколько случаев успешной атаки вируса на российские банки.

«По итогам рассылки вредоносного программного обеспечения WannaСry зафиксированы единичные факты компрометации ресурсов кредитных организаций. Последствия этих инцидентов были устранены в кратчайшие сроки», — заявили в пресс-службе регулятора.