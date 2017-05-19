19 мая 2017, 11:18
В московском поселке Газопровод при поджоге отдела СК сгорели дела
Столичный главк Следственного комитета возбудил уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение имущества путем поджога». Как сообщается на сайте ведомства, минувшей ночью неизвестные подожгли здание следственного отдела по Троицкому и Новомосковскому округу в поселке Газопровод, относящемуся к новой Москве.
Пожар уничтожил кабинеты на втором этаже здания, в которых хранились уголовные дела.
Как отмечается в сообщении, в компетенцию следователей СК России входит расследование тяжких, особо тяжких и резонансных преступлений, в связи с чем в главке полагают, что поджигатели хотели уничтожить какие-то из дел.
В здании назначена пожарно-техническая экспертиза.
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