МЭР подготовило первую версию плана роста экономики до 2025 года

Минэкономразвития РФ подготовило первую версию плана роста российской экономики до 2025 года, который предполагает ускорение темпов экономического роста до среднемировых, сообщает ТАСС со ссылкой на замминистра экономического развития Олега Фомичева.

Фомичев не уточнил, представлена ли уже эта версия президенту России.

Как сообщал ранее глава Минэкономразвития Максим Орешкин, план должен обеспечивать предсказуемость экономических условий как для ведения бизнеса в России, так и для жизни граждан. Для разработки плана в Минэкономразвития было создано 10 рабочих групп по различным направлениям, среди которых налоговая политика, поддержка экспорта и другие. При этом ключевым фактором ускорения темпов роста должно стать увеличение производительности труда и рост частных инвестиций.

Способствовать росту инвестиций будут экономическая предсказуемость и «формирование взаимного доверия между бизнесом и государством» , заявил Орешкин 16 марта на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.

По его мнению, власти уже достигли прогресса в достижении устойчивости макроэкономической политики, но для роста инвестиционной активности этого недостаточно. Нужна стабильность налоговой системы, тарифов естественных монополий, системы контроля и надзора, а также рост производительности труда и снижение структурной безработицы.

4 марта премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что «погода» в российской экономике изменилась, она перешла от падения в стадию роста. В свою очередь, глава Минэкономразвития сообщил о пересмотре сценария развития экономики страны на 2017 год и ожидаемом ускорении роста ВВП с прогнозируемых 0,6% до 2%.