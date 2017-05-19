Суд взыскал с родственников Фриске около 22 млн рублей

Перовский районный суд Москвы постановил взыскать 21,633 млн рублей с родственников певицы Жанны Фриске, сообщает РИА Новости.

В 2014 года «Русфонд» собрал на лечение певицы от рака около 25 млн рублей. Большинство из этих средств на момент ее смерти остались неизрасходованными и должны были пойти на лечение детей.

Иск о возврате 21,6 млн рублей подавал «Русфонд». В качестве ответчиков выступают родители певицы и ее четырехлетний сын Платон, интересы которого представляет его отец, телеведущий Дмитрий Шепелев.

Помимо возврате средств ответчики должны оплатить судебную пошлину в 60 тысяч рублей.

Ранее представители Дмитрия Шепелева утверждали, что 21,6 млн рублей обналичила мать певицы Ольга Фриске. В «Русфонде» заявляли, что деньги были сняты со счетов Ольгой Фриске за две недели до смерти дочери.

Жанна Фриске умерла в июне 2015 года.