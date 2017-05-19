Reuters узнал о доходах бывшей жены Путина от сдачи в аренду особняка

Особняк Волконского на улице Воздвиженка в Москве приносит его собственникам более 3 млн долларов в год от сдачи площадей в аренду. Владеет особняком Центр развития межличностных коммуникаций, связанный с полной тезкой бывшей жены президента России Людмилой Путиной, выяснил Reuters.

Деньги за аренду поступают на счета компании «Меридиан», которая на 99% принадлежит фирме «Интерьерсервис Людмилы Александровны Шкребневой (девичья фамилия бывшей супруги Путина).

Документальных подтверждений тому, что это именно бывшая жена президента, агентствув найти не удалось.

Однако ранее директором «Интерьерсервиса» была Ольга Александровна Цомаева — вероятная сестра бывшей жены главы государства.

Сам Центр развития межличностных коммуникаций возглавляет бизнесмен Артур Очеретный. За него Людмила Путина, предположительно, вышла замуж после развода с президентом.