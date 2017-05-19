«Газпром» предложил акционерам отказать Улюкаеву в вознаграждении

Совет директоров «Газпрома» предложил акционерам не выплачивать вознаграждение бывшему министру экономического развития Алексею Улюкаеву, который ранее входил в совет. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на материалы к ежегодному собранию акционеров, распространенные компанией.

«Перестав быть госчиновником, Улюкаев перешел в ту часть членов совета директоров "Газпрома", которая получает от компании вознаграждение за работу в органе управления. Однако в работе совета (хотя бы в заочной форме) принимать он участия не может, поскольку в условиях содержания под домашним арестом имеется ограничение на переписку», — сообщил агентству осведомленный источник.

С ноября 2016 года Улюкаев находится под домашним арестом по подозрению в получении взятки.

Помимо решения по Улюкаеву совет директоров «Газпрома» рекомендует акционерам повысить им дивиденды за 2016 год на 1,9%. Также совет просит одобрения выплаты себе вознаграждения по итогам работы с июня 2016 по июнь 2017 на 20% больше, чем за такой же период годом ранее.

Вознаграждение главе совета директоров Виктору Зубкову планируется поднять до 31 млн рублей, заместителю председателя совета директоров, главе правления Алексею Миллеру — до 30 млн рублей.