Путин наградил грамотой следователя по делу об убийстве Немцова

Следователь по особо важным делам СКР Николай Тутевич, который ведет дело об убийстве политика Бориса Немцова, награжден почетной грамотой президента РФ за заслуги в укреплении законности и многолетнюю добросовестную работу.

Соответствующее распоряжение главы государства Владимира Путина появилось на портале правовой информации.

Тутевич ранее вел дело об убийстве депутата Госдумы от Чеченской республики Руслана Ямадаева — того расстреляли в собственной машине в 2008 году. В 2010 году были осуждены исполнители преступления.

Убийство Немцова Тутевич стал расследовать спустя два месяца после того, как оно случилось. До этого дело вел Игорь Краснов, ранее работавший над расследованием убийства адвоката Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой.

Немцов был застрелен 27 февраля 2015 года. На скамье подсудимых находятся несколько чеченских силовиков из батальона «Север».