Греф рассказал о параноидальном отношении США к России

Руководитель Сбербанка Герман Греф считает, что в США наблюдаются «определенные признаки параноидального отношения к России и любым контактам с Россией, настоящим или вымышленным». Об этом он заявил в интервью американскому телеканалу CNBC.

На вопрос о возможных последствиях встреч с миллиардером Дональдом Трампом — нынешним президентом США — Греф сказал: «Я думаю, что это просто паранойя подозревать, что такого рода контакты могут привести к каким-либо политическим последствиям».

Также Греф коснулся проблемы санкций, веденных в отношении России.

Глава Сбербанка признал, что для страны «очень болезненно» отсутствие доступа к международным рынкам.

Банкир отметил, что «санкции были введены по политическим причинам, и их отмена тоже будет связана с политикой».

В ближайшие три года Сбербанк не рассчитывает на снятие ограничений, поэтому рассматривает негативный сценарий при разработке стратегии на этот период.