Росгвардия будет мониторить соцсети для раскрытия планов боевиков

Росгвардия будет обучать IT-специалистов и специалистов по мониторингу социальных сетей. Об этом сообщил замкомандующего войсками Росгвардии Сергей Меликов, передает «Интерфакс».

По словам Меликова, в Росгвардии могли бы «вести определенный мониторинг» соцсетей.

Он сообщил, что подобные учебные группы уже работают в Новосибирском военном институте.

Замкомандующего добавил, что при помощи мониторинга соцсетей Росгвардия надеется предотвращать преступления, подобные нападению на 141-й полк в станице Наурская Чечни.

В ночь на 24 марта боевики совершили налет на часть. Погибли шесть бойцов Росгвардии, еще трое получили ранения. Также были застрелены все нападвашие.

«Мы понимаем, что управление боевыми группами, которые осуществляли нападение, осуществлялось дистанционно. В том числе с использованием определенных информационных каналов, которые передавались по линии соцсетей. Если бы, допустим, мы могли своевременно эту ситуацию вскрыть, подобное нападение было бы пресечено не на том этапе, на котором оно было пресечено, а может быть ранее», — считает замглавы Росгвардии.