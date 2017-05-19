ЧМ-2021 по хоккею пройдет в Минске и Риге

Чемпионат мира по хоккею 2021 года примут Минск и Рига, сообщает ТАСС. Такое решение было принято конгрессом Международной федерации хоккея (IIHF), проходившем в немецком Кельне.

Белоруссия и Латвия ранее по разу проводили хоккейные чемпионаты: в 2006 году первенство принимала Латвия, в 2014 году Белоруссия.

Как сообщил замглавы Федерации хоккея Белоруссии, член совета Международной федерации хоккея (IIHF) Сергей Гончаров, в 2021 году сборная России будет играть групповые игры в Минске. Там же пройдут полуфиналы и финал турнира.