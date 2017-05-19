МВФ рекомендовал России поднять пенсионный возраст

Международный валютный фонд (МВФ) дал оценку экономике России и выпустил рекомендации, выполнение которых должно способствовать «упрочению экономической и финансовой стабильности» в стране. Об этом сообщается на сайте фонда.

Одной из рекомендаций МВФ является проведение пенсионной реформы в стране — повышение возраста выхода на пенсию.

«Пенсионная реформа, предусматривающая законодательное повышение возраста выхода на пенсию, способствовала бы смягчению воздействия отрицательных демографических тенденций на рынок труда», — отмечают в МВФ.

Также в фонде призывают к структурным реформам.

«Приоритетными по-прежнему являются такие области, как права собственности, институциональная среда, политика на рынке труда, инновации и инфраструктура. Кроме того, необходимо безотлагательно обеспечить более четкое понимание и измерение каналов, через которые масштабное присутствие государства в экономике может препятствовать достижению более высоких экономических результатов», — говорится в пресс-релизе.

В начале мая Центр стратегических разработок Алексея Кудрина подготовил для президента стратегию развития до 2035 года. Стратегия предполагает сокращение числа пенсионеров за счет повышения пенсионного возраста, а также снижения льгот по раннему выходу на пенсию.