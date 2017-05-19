«Радио Свобода» и CNN обвинили во вмешательстве во внутреннюю политику России

Американские СМИ, вещающие на территории России, пытаются водействовать на внутреннюю политику страны и являются частью масштабной системы влияния на внутриполитическую ситуацию в РФ, заявил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин.

«В частности, они действуют при взаимодействии и координации с различными фондами и НКО, являющимися "иностранными агентами". Также были отмечены действия по координации распространения контента американских структур, входящих в состав министерства обороны и Госдепартамента (США)», — цитирует депутата ТАСС.

В ходе подготовки доклада о деятельности американских СМИ в России, анализировалось освещение избирательной кампании по выборам в Госдуму 2016 года со стороны работающих в РФ редакций радиостанций «Голос Америки», «Радио Свобода» и американской телекомпании CNN, сообщил Левин.

По его словам, в эфире этих СМИ имели место случаи массированных публикаций, ставящих под сомнение демократическую природу избирательной системы в России, говорящих о предопределенности результатов выборов и использовании административного ресурса.

«Позитивных публикаций было всего 2%, откровенно негативных — 43%, а условно нейтральных — 55%. В позитивном ключе упоминались только две партии — "Яблоко" и ПАРНАС. Источники информации — в большинстве случаев это были представители оппозиции, негативно настроенные по отношению к избирательному процессу эксперты, что в результате давало картину разных оттенков одной точки зрения, исключающей представление разных мнений», — подчеркнул глава комитета.

Он также сообщил, что после принятия закона, ограничивающего контроль над российскими СМИ со стороны иностранных организаций, и закона, обязывающего российские СМИ отчитываться о получении иностранных грантов, около 30 средств массовой информации каждый квартал уведомляют Роскомнадзор о получении грантов из-за границы. Еще около тысячи компаний, связанных с выпуском СМИ, изменили свою структуру из-за запрета на иностранное владение.

Левин сообщил, что «Голос Америки» и «Радио Свобода» не зарегистрированы в России как СМИ, они аккредитованы при Министерстве иностранных дел РФ, что дает им возможность посещать различные мероприятия, в том числе и в органах власти.

Напомним, что депутаты Госдумы 17 марта поручили комитету по информационной политике, информационным технологиям и связи проверить работу российских служб «Голоса Америки», «Радио Свобода» и CNN на соответствие российскому законодательству.

С таким предложением обратился первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ единоросс Константин Затулин. Он заявил, что Россия должна принять «учредительные ответные меры» после внесения законопроекта сенатором Конгресса США Джин Шахин, которая предложила позволить американскому Минюсту реализовать дополнительные полномочия для начала расследования в отношении телеканала Russia Today.