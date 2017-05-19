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19 мая 2017, 13:17
допинг Елена Исинбаева отставки-назначения

Должность Исинбаевой может занять космонавт или предприниматель

Елена Исинбаева болеет за российских гандболисток. 18 августа 2016
Елена Исинбаева болеет за российских гандболисток. 18 августа 2016
Фото: А. Голованов и С. Киврин

Наблюдательный совет Российского антидопингового агентства (РУСАДА) вместо олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой может возглавить академик, предприниматель или космонавт. Об этом «Р-Спорт» заявил глава Независимой общественной антидопинговой комиссии Виталий Смирнов.

Комиссия была создана в июле 2016 года по поручению президента РФ. Ее задачей является противодействие применению допинга в спорте.

Исинбаева должна до конца месяца уйти со своего поста по требованию Всемирного антидопингового агентства (WADA). Агентство отмечает, что она была выдвинута от Олимпийского комитета России. А правила требуют, чтобы набсовет возглавлял независимый человек.

«По мнению WADA, возглавлять набсовет должен кто-то из независимых представителей, а их всего три человека. У нас там есть академик, предприниматель и космонавт. Скорее всего, из их числа будет избран новый глава набсовета. Сейчас идут консультации, вопрос окончательно не решен», — сообщил глава Независимой общественной антидопинговой комиссии.

Он добавил, что изменения коснулись и других членов набсовета.

«Я сознательно не хочу произносить фамилии, но если вы сравните первый состав, который был избран в декабре, и нынешний — они разные», — сообщил Смирнов.

Спортивный чиновник отметил, что у WADA нет претензий к Исинбаевой. «И они готовы оказать ей всемерное содействие как человеку, который будет возглавлять борьбу с допингом в стране и являться в этом плане медийным лицом. WADA готово сотрудничать с Исинбаевой, но в другом качестве», — сообщил Смирнов.

По словам вице-премьера по спорту Виталия Мутко, пост главы набсовета Исинбаева, «конечно, покинет».

«Этот критерий не направлен против Лены, это больше направлено на то, чтобы создать большую независимость этой организации», — сообщил Мутко.

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