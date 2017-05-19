Иванка Трамп получила разрешение раввинов на авиаперелет в субботу

Дочь президента США Дональда Трампа Иванка Трамп и ее муж, советник президента Джаред Кушнер запросили у раввинов разрешение на перелет в субботу, сообщает Politico.

Раввины дали свое согласие. Пара полетит из США в Саудовскую Аравию, куда направляется с первым официальным визитом Дональд Трамп.

Супруги Кушнер являющиеся членами ортодоксальной еврейской общины. В субботу (шабат) исповедующие иудаизм должны воздерживаться от работы.

Ранее оба несколько раз, с разрешения раввинов, нарушали шабат.