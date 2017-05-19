В дагестанском селе спецназ ФСБ застрелил четверых предполагаемых бандитов

В селе Карамахи Буйнакского района Дагестана сотрудники правоохранительных органов блокировали четверых вооруженных мужчин в частном доме. После того как подозреваемые на требование сдаться открыли прицельную стрельбу, они были убиты ответным огнем. Сотрудники правоохранительных органов не пострадали, приводит версию следствия управление СК по Дагестану.

В Национальном антитеррористическом комитете (НАК), в свою очередь, сообщили, что боевиков застрелил спецназ ФСБ России.

«Как установлено, указанные бандиты представляли собой остатки т. н. кадарской бандгруппы, организационное ядро которой было ликвидировано в прошлом году. <...> На счету банды — многочисленные преступления террористической направленности, в т. ч. убийства главы администрации села Карамахи и других гражданских лиц, а также вымогательства крупных денежных сумм у предпринимателей», — говорится в пресс-релизе НАК.

Агентству «Интерфакс» НАК сообщил, что при осмотре дома, в котором укрывались боевики, было найдено самодельное взрывное устройство мощностью до 10 кг в тротиловом эквиваленте, а также гранатомет, пулемет, автоматы, пистолет, гранаты и компоненты для изготовления бомб.

Также сотрудники ФСБ нашли атрибутику «запрещенной на территории РФ международной террористической организации» и снаряжение, предназначенное для длительного пребывания в лесу.