В сети «Мегафона» произошел сбой

Абоненты «Мегафона» в Москве, Самаре, Нижнем Новгороде, Владимире и ряде других российских городов сообщили о массовом сбое в сети мобильного оператора, сообщает портал Каждыйсбой.ru.

При этом на запросы абонентов в компании отвечают, что «ситуация носит временный характер и связана с проводимыми техническими работами».

@ArsenevTwitt @wylsacom Здравствуйте. На текущий момент наблюдаются массовые сложности со связью. Уже исправляем. Приносим извинения за доставленные неудобства. — МегаФон (@megafonru) 19 мая 2017 г.

Напомним, ранее появились сообщения, что компьютерные системы «Мегафона» подверглись атаке вируса-вымогателя WannaCry. По оценке Европола, вирус охватил 150 стран мира.

При этом президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не понесла значительного ущерба от действий создателей вируса.