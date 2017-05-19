19 мая 2017, 18:41
Связь «Мегафона» упала из-за сбоя базы данных абонентов
Причиной массового сбоя связи у абонентов «Мегафона» стала авария сетевого оборудования, сообщил «Ведомостям» представитель оператора.
Человек, близкий к компании, сообщил изданию, что сбой произошел в системе HLR (Home Location Register) — программно-аппаратном комплексе, отвечающем за регистрацию абонентов в сети.
Эта база хранит данные sim-картах абонентов, и в случае неполадок базовые станции сотового оператора не смогут найти абонента и работать с ним.
С проблемами сегодня столкнулись абоненты «Мегафона» в Москве, Нижнем Новгороде и нескольких городах Поволжья. Также связь была недоступна для абонентов Yota — этот оператор принадлежит «Мегафону» и работает на его сети.
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