Связь «Мегафона» упала из-за сбоя базы данных абонентов

Причиной массового сбоя связи у абонентов «Мегафона» стала авария сетевого оборудования, сообщил «Ведомостям» представитель оператора.

Человек, близкий к компании, сообщил изданию, что сбой произошел в системе HLR (Home Location Register) — программно-аппаратном комплексе, отвечающем за регистрацию абонентов в сети.

Эта база хранит данные sim-картах абонентов, и в случае неполадок базовые станции сотового оператора не смогут найти абонента и работать с ним.

С проблемами сегодня столкнулись абоненты «Мегафона» в Москве, Нижнем Новгороде и нескольких городах Поволжья. Также связь была недоступна для абонентов Yota — этот оператор принадлежит «Мегафону» и работает на его сети.