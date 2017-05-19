Мемория. Иван Паскевич

19 мая 1782 года родился Иван Паскевич, русский полководец, один из четырех полных кавалеров ордена Св. Георгия.

Личное дело

Иван Федорович Паскевич (1782–1856) родился в Полтаве в довольно состоятельной семье, глава которой возводил свою родословную к казаку Пасько – старшине в армии гетмана Богдана Хмельницкого. Вместе с братом Степаном поступил в Пажеский корпус – одно из самых элитных учебных заведений империи. Восторженные воспоминания об учебе там (и о частых визитах к пышному екатерининскому двору) Паскевич сохранил до преклонных лет. Поскольку собственно научное образование в корпусе было неудовлетворительным, дед, живший в Петербурге, поручил внуков заботам ученого, лингвиста Ивана Мартынова.

В 1798 году Паскевич стал камер-пажом, а за несколько месяцев до выпуска в 1800-м – лейб-пажом (самые престижные звания, дававшиеся за выдающиеся успехи). Паскевич понравился Павлу I и поручиком был зачислен в лейб-гвардии Преображенский полк с назначением флигель-адъютантом императора. В этой должности он ежедневно присутствовал на различных военных мероприятиях.

В 1805 году Паскевич был направлен в распоряжение генерала Ивана Михельсона, который через год был назначен главнокомандующим Днестровской (Молдавской) армией и вскоре вступил в княжества Молдавию и Валахию, где Паскевич и получил боевое крещение. Мартовской ночью, когда проводники колонн сбились с пути, он в одиночку поехал на поиски дороги, за что был награжден орденом святого Владимира 4-й степени. За участие в блокаде Измаила был награжден золотой саблей «За храбрость».

После смерти Михельсона и начала мирных переговоров с Турцией новый главнокомандующий Александр Прозоровский дважды посылал Паскевича в Турцию – объявить о том, что перемирие не подписано императором, и поэтому русские войска останутся в придунайских княжествах. Также он вел переговоры о размене пленных. За успешное выполнение поручений в 1808 году Паскевич был произведен в капитаны.

Когда военные действия возобновились, во время неудачного штурма Браилова Паскевич был ранен пулей в голову, из-за чего временно прервал службу. После выздоровления вернулся в строй. За успешные боевые действия в начале 1810 года был назначен командиром Смоленского мушкетерского полка.

В декабре того же года Паскевич был назначен шефом нового, еще не сформированного, Орловского полка в Киеве, несмотря на свое желание остаться в действующей армии. 28-летнему офицеру пришлось заниматься формированием частей и обучением солдат. Орловский полк скоро обратил на себя внимание Багратиона, но сам Паскевич от трудов заболел сильной нервной горячкой, от которой едва не умер. По выздоровлении в январе 1812 года он получил под командование 26-ю дивизию.

Во время Отечественной войны именно в результате доводов Паскевича было решено драться с французами в самом Смоленске, а не на подходах к городу. За одну из самых ожесточенных битв этой войны Паскевич получил благодарность от Багратиона и Барклая-де-Толли. Во время Бородинской битвы дивизия Паскевича обороняла центральный курган, на который обрушились главные атаки неприятеля.

В заграничных походах, последовавших за изгнанием французов из России, Паскевич командовал уже 2-й гренадерской дивизией. До его прихода туда дивизия успела «прославиться» мародерством, грабежами и низкой боевой подготовкой. Под руководством Паскевича дисциплина была восстановлена, дивизия отличилась в ряде сражений. За взятие Парижа полководец был награжден орденом святого Александра Невского.

С наступлением мира Паскевич не оставил службу. Одним из заметных его достижений стало избавление от наказания крестьян Липецкого приказа, отказавшихся от уплаты податей за 1814 год. Расследовав дело, Паскевич нашел причину в злоупотреблениях удельных чиновников; крестьянам даже было назначено денежное пособие, после чего волнения прекратились.

В 1817 году Паскевич женился на двоюродной сестре Александра Грибоедова – Елизавете Алексеевне.

За две недели до коронации Николая I Паскевич был отправлен командовать войсками на Кавказ, где иранцы вторглись в закавказские провинции. Главнокомандующим Отдельным Кавказским корпусом был Алексей Ермолов. Получивший в дороге чин генерала от инфантерии Паскевич формально находился в его подчинении, что привело к личной вражде и отзыву Ермолова с Кавказа. По мнению самого Паскевича, Ермолова отстранили от командования за самоуправные поступки, за то, что войска были распущены, в дурном состоянии, без дисциплины; из-за задержек жалования в корпусе процветало воровство.

После отзыва Ермолова Паскевич, назначенный не только командующим корпусом, но и управляющим Кавказским краем, начал военные действия, на которые его предшественник не решался. Большое влияние на исход войны оказало занятие Эривани и марш Паскевича на Тегеран, после чего персы согласились на все мирные предложения. В результате Персия уступила России Эриванское и Нахичеванское ханства и обязалась выплатить 20 млн рублей серебром контрибуции. За это военачальник получил графский титул Паскевич-Эриванский и миллион рублей ассигнациями.

Следующий этап в карьере Паскевича – русско-турецкая война 1828–1829 годов, за которую он получил орден Андрея Первозванного и орден Георгия 1-й степени. По ее окончании перед Паскевичем (уже генерал-фельдмаршалом) была поставления задача покорения Кавказа. Здесь ему снова сопутствовал успех, хотя его методы (например, уничтожение шапсугских аулов) многие считали слишком жесткими. Возглавляя Кавказский край, Паскевич также искоренял административные и судебные злоупотребления; при нем благородное училище в Тифлисе было преобразовано в гимназию, открыт Институт благородных девиц, учреждена газета «Тифлисские ведомости».

В 1831 году на Паскевича было возложено усмирение мятежа в Царстве Польском. При этом Паскевич предложил полякам условия сдачи (сохранение польской Конституции, амнистия всем участникам мятежа – но и сдача Варшавы до дальнейших распоряжений из Петербурга), которые были ими отвергнуты. Во время кровопролитного штурма Варшавы Паскевич получил сильную контузию в левую руку. Поляки принуждены были сдаться, после чего и армия, и сейм, и многие жители покинули захваченный город. За эту победу Паскевич был возведен в княжеское достоинство.

Иван Паскевич

Восстановление разрушенной войной Польши под руководством Паскевича продолжалось 8 месяцев. Был принят ряд положений об образовании, введены обязательные договоры между крестьянами и помещиками.

Когда в 1848 году восстание вспыхнуло в Венгрии, австрийское правительство обратилось с просьбой о военной помощи непосредственно к Паскевичу. Восстание было успешно подавлено летом следующего года, за что Паскевичу предоставлено было право пользоваться воинскими почестями, какие воздаются только императору.

Последней войной Паскевича стала русско-турецкая. На ней он получил тяжелую контузию головы, после чего покинул войска, продолжив управлять Польшей. Однако здоровье его было сильно подорвано (по некоторым данным, страдал раком желудка).

20 января 1856 года Иван Паскевич скончался.

Чем знаменит

Иван Паскевич-Эриванский прославился как один из лучших военачальников Отечественной войны, в частности, именно так аттестовал его Михаил Кутузов, представляя царю. Он стал одним из четырех военачальников – полных георгиевских кавалеров. Император Николай I всю жизнь называл Паскевича «отцом-командиром».

В советской же историографии у Паскевича была, скорее, дурная репутация «душителя Польши и Венгрии».

О чем надо знать

После смерти Паскевича во всех войсках и в целом Царстве Польском был объявлен девятидневный траур, в течение которого были закрыты все театры.

Вскоре после кончины Паскевича было начато сооружение памятника ему в Варшаве, который был торжественно открыт 21 июня 1870 года в присутствии императора Александра II. Монумент не сохранился – он был уничтожен по инициативе немцев в 1917 году.

Фигура военачальника – одна из 129 скульптур на памятнике «1000-летие России» в Великом Новгороде. Его именем назван холм в Ереване, на котором установлен бюст фельдмаршала.

Прямая речь

О реформах Аракчеева: «После 1815 года фельдмаршал Барклай де-Толли, подчиняясь требованиям Аракчеева, стал требовать красоту фронта, доходившую до акробатства, преследовал старых солдат и офицеров, которые к сему способны не были, забыв, что они еще недавно оказывали чудеса храбрости, спасали и возвеличивали Россию. Фельдмаршал свою высокую фигуру нагибает до земли, чтобы ровнять носки гренадер. И какую потом глупость нельзя ожидать от армейского майора!»

О своей политике в отношении подчиненных: «Я требовал строгой дисциплины и службы… но я не дозволял акробатства с носками и коленками солдат, я сильно преследовал жестокость и самоуправство, а хороших и храбрых офицеров оберегал».

Ультиматум Паскевича жителям города Карса во время кавказской войны: «Пощада невинным, смерть непокорным, час времени на размышление».

Александр Пушкин о Паскевиче:

«Победа! сердцу сладкий час!

Россия! встань и возвышайся!

Греми, восторгов общий глас!..

Но тише, тише раздавайся

Вокруг одра, где он лежит,

Могучий мститель злых обид,

Кто покорил вершины Тавра,

Пред кем смирилась Эривань,

Кому суворовского лавра

Венок сплела тройная брань».

Паскевич об Александре Пушкине: «Жаль Пушкина, как литератора, в то время, когда талант его созревал; но человек он был дурной».

Иван Михельсон о подчиненном: «Во всех делах флигель-адъютант Паскевич явил себя неустрашимым и войну понимающим офицером, каковых поболее желать надлежит».

Александр I – брату Николаю: «Познакомься с одним из лучших генералов моей армии, которого я еще не успел поблагодарить за его отличную службу».

5 фактов об Иване Паскевиче

В 28 лет у полковника Паскевича были все ордена, которыми мог быть награжден военный его чина.

Помимо русских наград, Иван Паскевич получил из рук турецкого султана орден Полумесяца.

Для прекращения во вверенной ему дивизии мародерства Паскевич затребовал для каждого солдата по фунту мяса и по чарке водки на человека ежедневно.

В Верховном суде по делу декабристов Паскевич смог оградить от преследования Александра Грибоедова.

В Польше на Паскевича было совершено покушение; еще один заговор против него удалось раскрыть.

Материалы об Иване Паскевиче



Статья об Иване Паскевиче в Википедии

Статья об Иване Паскевиче на сайте «100 великих полководцев»

Материал об Иване Паскевиче в библиотеке «Хронос»