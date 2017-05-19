Патрушев заявил о семимиллионой армии неонацистов в Европе

В Европе действуют 500 неонацистких группировок, в которых состоят 7 млн человек, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в интервью «Российской газете».

«В Европе возрождаются неонацистские идеи. По имеющимся данным, в Евросоюзе насчитывается более 500 неонацистских и национал-радикальных группировок (зачастую молодежных). В них состоят более 7 миллионов человек», - сказал глава Совбеза.

«Националистическими структурами создаются мобильные боевые отряды, которые могут быть использованы для организации акций гражданского неповиновения и массовых беспорядков как в своих странах, так и за рубежом», - отметил Патрушев.

Он заявил, что в ряде европейских государств «при поддержке или попустительстве властей» проводятся неонацистские марши, факельные шествия с демонстративным использованием нацистской символики.

«Оказываются почести нацистским преступникам, проводятся торжественные церемонии их захоронения. Возводятся мемориалы легионерам СС, в том числе на месте разрушаемых памятников советским воинам-освободителям… Складывается впечатление, что в Европе забыли ужасы Второй мировой войны», - подчеркнул Патрушев.

По его словам, «серьезное распространение неонацистских идей наблюдается не только на Украине, но и в Латвии, Литве, Эстонии, Польше, где действия властей способствуют росту русофобии, антисемитизма и неонацизма».