На Украине объяснили блокировку российских ресурсов заботой о персональных данных

Украинские власти заблокировали российские соцсети и ряд других ресурсов из-за того, что эти сервисы хранят личную информацию украинских пользователей и могут предоставлять ее ФСБ. Об этом в эфире канала «1 + 1» заявил руководитель службы по вопросам информационной безопасности Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Валентин Петров.

«Данные, которые передаются российским сервисом, согласно российскому законодательству, хранятся в России, находятся в полном распоряжении и под контролем российской стороны, и у нее есть абсолютный и полный доступ к этим данным», — цитирует чиновника ТСН.

Он отметил, что пользовательская информация «находится под полным контролем Федеральной службы безопасности».

16 мая президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО о блокировке в стране популярных соцсетей «ВКонтакте» и «Одноклассники», сервисов «Яндекса», российских антивирусных программ и сайтов крупных телеканалов.