Британская полиция пообещала арестовать Ассанжа в случае выхода из посольства

Несмотря приостановку расследования дело об изнасиловании в отношении основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, британская полиция заявила, что арестует его, если он покинет посольство Эквадора в Лондоне. Об этом пишет The Guardian.

Ранее сегодня прокуратура Швеции прекратила следствие по делу Ассанжа в связи с обвинениями в изнасиловании.

Речь идет об эпизоде, срок давности по которому истекает в 2020 году. По второму аналогичному эпизоду срок давности истек в 2015 году.

По словам представителя прокуратуры, расследование «может быть возобновлено, если Ассанж вернется в Швецию до истечения срока исковой давности в 2020 году».

Защита активиста настаивает на том, что власти Швеции могут выдать его США за распространение его порталом секретной информации.

Ассанж скрывается в посольстве Эквадора в Лондоне с 2012 года.