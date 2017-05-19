Папа Римский вызвал посла Украины из-за «церковных законопроектов»

Посол Украины при Ватикане вызван к папе Римскому в связи с проектами закона о статусе религиозных организаций, которые направлены против Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП), сообщает РИА Новости со ссылкой на клирика УПЦ МП, протоиерея Николая Данилевича.

Данилевич пояснил: «К сведению народных депутатов Верховной рады Украины. Ватикан обеспокоен возможностью принятия 4128 и 4511. Вызвали нашего посла Украины при Ватикане».

Напомним, указанные законопроекты обязывают Украинскую православную церковь Московского патриархата заключать договоры с госорганами и согласовывать назначения руководителей организации. Кроме того, в случае принятия этих законопроектов украинские чиновники получат возможность объявить церковь вне закона.

Законопроекты должны были рассматриваться в Верховной Раде 18 мая, однако украинский парламент отменил рассмотрение после того, как около сотни православных провели под стенами Рады молебен против этих законов.

В Кремле назвали недопустимым принятие подобных законов. Патриарх Кирилл обратился с посланием к лидерам стран «нормандской четверки» с просьбой содействовать тому, чтобы эти инициативы не принимались.