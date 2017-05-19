Активность хищников на всех континентах изучили с помощью искусственных гусениц

Интересный эксперимент провела международная группа ученых с целью изучить, как меняется активность разнообразных хищников в зависимости от географического положения. Иными словами, они хотели узнать, как на земном шаре изменяется вероятность стать жертвой хищного животного.

Для этого они изготовили 2900 небольших зеленых искусственных гусениц, которых разместили в разных странах от экватора до Арктики и на разной высоте над уровнем моря. Гусеницы оставались на месте от четырех до восемнадцати дней, а затем их возвращали в лабораторию и искали следы нападений. Материал, из которого их сделали, сохранял разнообразные следы воздействия хищников: зубов мелких грызунов, птичьих клювов, муравьиных челюстей и так далее.

Как оказалось, нападения хищников уменьшались на 2,7 % с удалением к северу или югу от экватора на один градус широты (111 километров). Минимальными они оказались в Арктике, в восемь раз меньше, чем на экваторе. В основном уменьшение числа нападений происходило за счет снижения активности хищных членистоногих, преимущественно – муравьев. Также вероятность нападения падала на 6,6 % с каждой новой сотней метров высоты.

Итоги исследования опубликованы в журнале Science.