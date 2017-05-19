19 мая 2017, 19:43
Президент Филиппин Дутерте прилетит на встречу с Путиным
Президент России Владимир Путин 25 мая примет президента Филиппин Родриго Дутерте и проведет с ним переговоры. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
«Планируется обсуждение состояния и перспектив развития двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах», — отмечается в релизе.
По итогам визита Дутерте в Россию ожидается подписание ряда двусторонних документов.
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