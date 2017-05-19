80% опрошенных ФОМ россиян ждут участия Путина в президентских выборах

Президент России Владимир Путин будет участвовать в выборах главы государства в 2018 году, считают 80% россиян, опрошенных фондом «Общественное мнение». Данные опроса приводит «Интерфакс».

Еще 12% затруднились с ответом об участии Путина в выборах, 9% полагают, что Путин не пойдет на выборы.

В сумме получается 101% опрошенных ФОМ респондентов. С чем это связано, не уточняется.

При отказе Путина баллотироваться на новый срок 46% россиян восприняли бы это отрицательно, 35% без особых эмоций. Положительно к этому отнеслись бы 14% участников опроса.

При этом с 2013 года выросла доля людей, которые считают, что Путин хорошо справляется с обязанностями президента (42% против 16% в 2013 году).

Вариант «выполняет свою работу так же, как и прежде», выбрали 35% участников опроса (56% в 2013 году). Отрицательно относятся к работе Путина как в 2013 году, так и сейчас, 16% респондентов.

Опрос проводился 13-14 мая среди 1500 респондентов в 53 субъектах РФ.