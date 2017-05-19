Экспериментальный курортный сбор в Сочи стартует с 20-30 рублей в день

Сумма курортного сбора в Сочи на начальных этапах составит 20-30 рублей в день, затем городские власти будут смотреть на реакцию отдыхающих. Об этом сообщил мэр Сочи Анатолий Пахомов, передает РИА Новости.

«Принимать решение о сумме курортного сбора должен город. Я бы в начале эксперимента по курортному сбору сделал ставку не более 20-30 рублей в день и посмотрел, как это будет восприниматься туристами. На фоне того, что Турция демпингует, будет неправильным вводить сбор в 100 рублей в день», — сказал градоначальник.

В конце апреля правительство одобрило законопроект «О проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае». Во всех этих регионах с 2018 года планируется ввести сбор с отдыхающих — не более 100 рублей в день.

По словам мэра Сочи, город тратит около 4,5 миллиарда рублей «ради того, чтобы принимать туристов достойно».

«Сегодня эта сумма не окупается, и мы ее пополняем за счет края», — пояснил он.

Доходы от курортного сбора, по его мнению, стоит направить на новые системы безопасности.

«Это видеокамеры, это различные интеллектуальные системы, которые постоянно меняются», — сообщил мэр.

Он добавил, что переход на интеллектуальные системы безопасности потребует около 1,2 миллиарда рублей.