Конгрессмен рассказал о попытке Москвы завербовать его как «агента влияния»

Депутат Палаты представителей Конгресса США Дана Рорабахер рассказал The New York Times, что еще в 2012 году американские спецслужбы предупредили его о попытках вербовки Москвой.

Конгрессмен заявил, что предупреждение исходило от работника ФБР. Он говорил Рорабахеру, что некий сотрудник российского МИДа, с которым депутат встречался в Москве, мог попытаться завербовать как «агента влияния» — то есть использовать конгрессмена, для того чтобы продвигать выгодную России политику.

Бывшие и действующие работники американских спецслужб подтвердили изданию, что их российские коллеги действительно пытались завербовать Рорабахера в качестве «агента влияния».

«Каждый раз, когда вы встречаетесь с представителем российского МИДа или российского правительства, вы предполагаете, что эти люди имеют какое-то отношение к российской разведке», — сказал газете конгрессмен.

Рорабахер входит в комитет Палаты представителей по иностранным делам и возглавляет подкомитет по Европе, Евразии и новым угрозам.

Конгрессмен знаком с президентом России Владимиром Путиным с тех времен, когда тот работал в мэрии Петербурга.

Он выступает против санкций США в отношении России.