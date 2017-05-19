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19 мая 2017, 20:38
Россия спецслужбы США

Конгрессмен рассказал о попытке Москвы завербовать его как «агента влияния»

Дана Рорабахер
Дана Рорабахер
фото: The Politico

Депутат Палаты представителей Конгресса США Дана Рорабахер рассказал The New York Times, что еще в 2012 году американские спецслужбы предупредили его о попытках вербовки Москвой.

Конгрессмен заявил, что предупреждение исходило от работника ФБР. Он говорил Рорабахеру, что некий сотрудник российского МИДа, с которым депутат встречался в Москве, мог попытаться завербовать как «агента влияния» — то есть использовать конгрессмена, для того чтобы продвигать выгодную России политику.

Бывшие и действующие работники американских спецслужб подтвердили изданию, что их российские коллеги действительно пытались завербовать Рорабахера в качестве «агента влияния».

«Каждый раз, когда вы встречаетесь с представителем российского МИДа или российского правительства, вы предполагаете, что эти люди имеют какое-то отношение к российской разведке», — сказал газете конгрессмен.

Рорабахер входит в комитет Палаты представителей по иностранным делам и возглавляет подкомитет по Европе, Евразии и новым угрозам.

Конгрессмен знаком с президентом России Владимиром Путиным с тех времен, когда тот работал в мэрии Петербурга.

Он выступает против санкций США в отношении России.

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