Полуфинал ЧМ-2017 по хоккею Россия – Канада состоится 20 марта

Полуфинальный матч чемпионата мира по хоккею, в котором встретятся сборные России и Канады, состоится в субботу, 20 мая, в 16:15 мск, сообщает Федерации хоккея России (ФХР) в Twitter.

Ранее российские хоккеисты одолели в четвертьфинале сборную Чехии со счетом 3:0. Канадцы обыграли сборную Германии со счетом 2:1.

Второй полуфинал турнира, в котором встретятся команды Швеции и Финляндии, начнется в 20:15 мск 20 мая.