В ВДВ России появились первые ударные подразделения

В Воздушно-десантных войсках России появились первые ударные подразделения, сообщает РИА Новости.

«По своей сути это эталонное подразделение не только по своей укомплектованности и обеспеченности современными средствами вооружения, но и обладающее лучшими показателями обученности личного состава», — сказал журналистам командующий ВДВ Андрей Сердюков.

Он сообщил, что в Псковском соединении статусу «ударные» соответствуют одна полковая тактическая и одна батальонная тактическая группа. Помимо них в ВДВ имеется еще несколько ударных батальонных и ротных тактических групп, а также разведывательных подразделений.

Командующий рассказал, что на полигоне «Струги Красные» в Псковской области появятся новые объекты, которые позволят применять новейшие и перспективные образцы вооружения и военной техники. В июле там пройдут полковые тактические учения десантников с применением современной боевой и специальной техники.

Всего к званию «ударных» представлены 78 подразделений, частей и соединений.