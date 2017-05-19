Comindware снижает операционные издержки Hertz

Международная компания по прокату автомобилей The Hertz Corporation (Hertz) занялась автоматизацией своих бизнес-процессов при помощи инновационного решения компании Comindware, резидента IT-кластера Фонда «Сколково». Вместе с внедрением новой платформы для управления в компании началась масштабная трансформация ИТ-инфраструктуры.

«Компания Hertz обеспечивает высокий уровень сервиса миллионам людей по всему миру, и мы надеемся, что программные решения Comindware помогут вывести эффективность компании на новый уровень и заложить фундамент дальнейшего развития и качества услуг», – комментирует сотрудничество Максим Цыпляев, основатель и президент компании Comindware. Он также отметил, что решение Comindware стало единой средой для всех участников финансовых, логистических и других процессов, которые будут проходить автоматизацию «на лету» в рамках дальнейшей трансформации ИТ-инфраструктуры.

В основе low-code платформы Comindware – управление процессами (BPMS), кейсами (ACM), задачами плюс социальное взаимодействие. Среди разрабатываемых на платформе приложений – управление продажами (CRM), задачами и поручениями, работа с поставщиками (SRM), а также MDM, ITSM и многие другие приложения.

Платформа Comindware Business Application Platform, представленная 17 мая компанией Comindware на конференции Skolkovo Business Automation Day, вызвала огромный интерес у посетителей конференции, рассказывает Антон Пронин, руководитель центра автоматизации бизнес-процессов и облачных технологий IT-кластера Фонда «Сколково». По его словам, особенно заинтересовал интерфейс кастомизации продукта без особого вмешательства в код.

Антон Пронин подчеркивает международную значимость разработки резидента: «Для создания и тюнинга бизнес-процесса достаточно иметь бизнес-аналитика в компании, вместо группы программистов. В этом есть суть low-code платформ. Компания активно работает над экспортом своего продукта – это укладывается в тенденцию, которая все отчетливее прослеживается в деятельности Фонда «Сколково». Сегодня все больше наших компаний выходит на зарубежные рынки – сейчас их уже более 100. Уверен, что партнерство с международной компанией The Hertz Corporation позволит Comindware существенно расширить свои экспортные возможности».

Автоматизированное решение Comindware заменило громоздкие Excel-файлы, что свело к минимуму ошибки человеческого фактора, снизило операционные издержки и обеспечило бесперебойное финансирование приносящих доход процессов в компании.

Сейчас уже проведена автоматизация процессов финансовой функции Hertz: обеспечена эффективная система обработки запросов на капитальные затраты по проектам обслуживания локаций проката автомобилей, управления арендой локаций и оптимизации других сопутствующих финансовых процессов. Также созданы условия для обеспечения прозрачности сквозных бизнес-процессов компании, затрагивающих деятельность нескольких департаментов, оптимизации и ускорения процессов, снижения рисков их сопровождения.

Следующий шаг Comindware – автоматизация процессов логистической функции компании Hertz, что поможет увеличить качество оказываемых услуг за счет прозрачности и должной скорости доставки автомобилей в пункты назначения.