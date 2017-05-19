Telegram запустил платежи и короткие видеосообщения

В мессенджере Павла Дурова Telegram появилась собственная платежная система, а также сервис коротких видеосообщений. Об этом говорится в блоге компании.

Для совершения платежей в Telegram помимо Apple Pay и Android Pay вскоре можно будет использовать боты. Для этого разработчики должны будут добавить своему боту отдельную кнопку, при нажатии на которую пользователь будет вводить данные своей карты и информацию по доставке покупки.

Комиссия за платежи со стороны Telegram взиматься не будет.

Партнерами мессенджера в скором времени выступят Qiwi и «Яндекс.Деньги», отмечается в релизе.

Кроме этого в Telegram появилась функция коротких видеосообщений. Длительность сообщения ограничена одной минутой. Видео появляется в круглом окошке. Размещать эти видео можно на новой платформе мессенджера Telescope.