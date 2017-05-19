Uber запустил сервис по поиску дальнобойщиков для перевозки груза

Американская компания Uber запустила приложение Uber Freight («Uber Перевозка грузов»), с помощью которого можно найти большегруз для перевозки партии товара. Об этом сообщается на сайте компании.

Аналогично водители смогут через приложение найти клиентов.

«Водители грузовиков являются сердцем американской экономики. На них приходится около 10% вего пройденного транспортом пути, они перевозят колоссальные 14 миллиардов тонн грузов ежегодно. <…> Uber Freight направлена на расширение прав и возможностей водителей грузовиков и небольших автоперевозчиков», — отмечается в сообщении.

Приложение должно отменить посредников при перевозке малых партий товара.

«То, что раньше требовало нескольких часов и множества телефонных звонков, теперь может быть достигнуто с помощью нажатия кнопки», — говорится в релизе.

Водителям Uber готов предложить систему быстрых платежей, благодаря которой они получат оплату спустя несколько дней после перевозки, что по меркам отрасли считается быстрым.

Uber — это один из самых популярных в мире операторов такси.