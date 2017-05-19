К Корейскому полуострову направлен второй авианосец США

Второй авианосец ВМС США «Рональд Рейган» направился к Корейскому полуострову в дополнение к уже прибывшему туда кораблю «Карл Винсон», сообщает CNN.

Два источника в военных кругах сообщили телеканалу, что авианосец вышел из японского порта Йокосука во вторник, 16 мая.

По прибытии на место экипаж корабля займется отработкой безопасного запуска и приземления самолетов. Также «Рональд Рейган» и «Карл Винсон» примут участие в парных маневрах на фоне роста напряженности в регионе.

«Карл Винсон» находится в Японском море с 29 апреля. Он принимает участие в совместных учениях ВМС США и японских Сил самообороны, которые призваны оказать давление на власти Северной Кореи, произведшей за последнее время несколько запусков баллистических ракет. Ранее сообщалось, что Вашингтон заявил о готовности нанести упреждающий удар по северокорейским военным объектам, если Пхеньян решится еще на одно ядерное испытание. В ответ КНДР заявила, что в этом случае осуществит превентивный удар.