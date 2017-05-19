В Ватикане не подтвердили вызов украинского посла к папе Римскому

В пресс-службе Ватикана не смогли сообщить, планирует ли папа Римский встретиться с послом Украины.

«В сегодняшнем расписании встреч папы Римского не значится аудиенция с послом Украины при Ватикане», — заявили в пресс-службе холдингу РБК.

На вопрос, когда может произойти эта встреча, там ответили, что «такой информацией не располагают».

Ранее о вызове посла Татьяны Ижевской в Ватикан сообщил глава пресс-службы Украинской православной церкви Московского патриархата протоиерей Николай Данилевич.

Священник заявлял, что Ватикан планировал обсудить законопроекты «О статусе религиозных организацией» и «О свободе совести и религиозных организациях», которые позволили бы властям назначать руководителей Украинской православной церкви, а также менять юрисдикцию приходов тех конфессий, которые работают как на Украине, так и за рубежом.

Патриарх Русской православной церкви Кирилл обратился к лидерам «нормандской четвертки», а также к президенту Украины Петру Порошенко, папе Римскому Франциску и генсеку ООН Антониу Гутерришу с призывом не принимать эти законы.

Рада не стала рассматривать законопроекты.