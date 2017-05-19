Суд впервые вынес приговор российскому солдату за преступление в Сирии

Московский окружной военный суд (МОВС) рассмотрел дело об утере российским военнослужащим автомата в Сирии, где он проходил службу по контракту, сообщает «Коммерсантъ».

Рядовому Артему Хилько инкриминировали совершение преступления, предусмотренного ст. 348 УК РФ (нарушение правил сбережения вверенных для служебного пользования оружия, боеприпасов или предметов военной техники, если это повлекло по неосторожности их утрату).

Хилько в ходе судебного заседания полностью признал свою вину и попросил судью ограничиться для него минимальным наказанием. При этом обвинение просило назначить подсудимому штраф в размере 50 тысяч рублей.

Однако суд учел, что Хилько впервые привлекается к уголовной ответственности, положительно характеризуется командованием его части и является участником боевых действий. В итоге солдату был назначен минимальный штраф.

Как отметил источник «Коммерсанта», Хилько сможет продолжить службу в вооруженных силах.